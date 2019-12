F10 sucht nun auch externe Investoren, welche sich am Fund beteiligen möchten. Bereits die aktuellen Startups im P2 Programm werden vom Investment profitieren können.Zürich - Ein weiterer Schritt nach vorne ist getan: F10 - THE HOME OF FINTECH lanciert seinen eigenen Pre-Seed Fund und erweitert damit das Kompetenzfeld zugunsten von Early-Stage-Startups aus dem eigenen Portfolio. Diese profitieren in Zukunft von zusätzlicher finanzieller Unterstützung aus dem F10. Über 350 Bewerbungen aus aller Welt treffen jeweils für das P2 «Prototype to Product»...

Den vollständigen Artikel lesen ...