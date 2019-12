Er sei "nicht länger eine Geisel des manipulierten japanischen Justizsystems", erklärte der frühere Renault-Konzernchef in einer Stellungnahme.Beirut / Tokio / Paris - Der in Japan auf Kaution freigelassene frühere Autoboss Carlos Ghosn ist völlig überraschend in den Libanon geflüchtet. Er sei "nicht länger eine Geisel des manipulierten japanischen Justizsystems", erklärte der frühere Konzernchef von Renault am Dienstag in einer Stellungnahme. Japans Justiz habe ihm grundlegende Rechte verwehrt...

Den vollständigen Artikel lesen ...