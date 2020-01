Karen Jones, die Leiterin FICC Technische Analyse bei der Commerzbank, stellt fest, dass der EUR/USD das Jahr 2020 an einem kritischen Punkt beginnt und zwar am 55-Wochen-MA von 1,1202 und der 2019-2020 Abwärtstrendlinie bei 1,1221. EUR/USD Analyse "Die Abwärtsbewegung wird am 55-/20-Tage-MA von 1,1094/1,1063 auf eine Unterstützung stoßen, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...