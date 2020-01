Grünen-Chef Werner Kogler: "Es ist möglich, die Steuerlast zu senken und gleichzeitig das Steuersystem zu ökologisieren."Wien - Die Parteichefs von ÖVP und Grünen in Österreich wollen nach ihrer grundsätzlichen Einigung die Inhalte ihres Regierungspakets am Donnerstag präsentieren. Der designierte neue Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein künftiger Vize Werner Kogler (Grüne) hatten am Mittwochabend angekündigt, dass der Koalitionsvertrag nicht nur minimale Kompromisse enthalte, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...