Laut einer Umfrage der Bank of England (BOE), die vor und nach dem erdrutschartigen Wahlsieg von Premierminister Boris Johnson am 12. Dezember durchgeführt wurde, berichteten die britischen Unternehmen im vergangenen Monat einen Rückgang der Brexit-Unsicherheit. Die wichtigsten Ergebnisse: "Die BoE sagte, dass ein Maß für die Brexit-Unsicherheit in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...