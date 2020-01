Dollarindex stockt in der Nähe der 96,65 - Euro profitiert von Rallye der deutschen Renditen und guten PMIs Deutschlands und der Eurozone - US Wirtschaftsdaten erwartet - Der EUR/USD wurde in der vergangenen Stunde positiv und so baut er seine Erholung von der Unterstützung des 5-Tage-MA aus dem Bereich der 1,1204 aus, während die USD Bullen inmitten ...

