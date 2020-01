Insgesamt sind in den ersten elf Monaten 2019 damit gut 3,6 Gigawatt neue Photovoltaik-Leistung in Deutschland installiert worden. Der Bundesverband Solarwirtschaft ist trotz der anziehenden Nachfrage mit dem Ausbautempo nicht zufrieden. Die Solarförderung ist zum Start ins Jahr erneut um ein Prozentpunkt gesunken.Im November 2019 sind nach der Veröffentlichung der Bundesnetzagentur insgesamt Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 270,5 Megawatt neu gemeldet worden. Damit fiel der Zubau auf den tiefsten Wert seit Mai. In den ersten elf Monaten des Jahres sind nach der Statistik 3610 Megawatt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...