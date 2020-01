Dollarindex steigt zum Beginn des Jahres 2020 - Gold Nachfrage hält trotz zunehmender Risikobereitschaft an - US Produktion PMI im Fokus - Die Feinunze des Edelmetalls legte im Dezember um 50 $ zu und das Jahr wurde bei 1517 $ beendet. Im Jahr 2019 kam es zu einem Anstieg um mehr als 200 $, was dem größten Jahresgewinn seit 2010 entspricht. Mit ...

