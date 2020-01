PBoC RRR Senkung um 50 Basispunkte - Technologieaktien führen die Rallye am ersten Handelstag des Jahres an - US-Präsident Trump wird das Phase-1 Abkommen am 15. Januar unterzeichnen - Die wichtigsten Indizes der Wall Street starteten am ersten Handelstag des Jahres 2020 höher in den Tag, da die Hoffnungen auf eine weltweite Konjunkturerholung ...

