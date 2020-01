Eine umfassende USD-Erholung belastet den EUR/USD am Donnerstag - Der US Dollar Index legt nach dem Rückgang vor dem Jahreswechsel um 0,4% zu - Die Geschäftstätigkeit im US-Produktionssektor expandierte im Dezember weiterhin in bescheidenem Tempo - Nachdem der EUR/USD vor der Neujahrspause auf den höchsten Stand seit Anfang August bei 1,1241 gestiegen ...

