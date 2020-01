Die beiden lokalen Genossenschaften Konsum Leipzig eG und KoLa Leipzig eG werden ab sofort kooperieren. Dafür werden zum Start der nächsten Gemüsesaison, also ab Mai 2020, in etwa 20 der 61 Konsum-Filialen Verteilstationen eingerichtet, an denen die Mitglieder der Kooperativen Landwirtschaft (KoLa) ihre Ernteanteile an Obst und Gemüse abholen können. Foto © KoLa...

