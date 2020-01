Die Auktion REO Veiling in Roeselare hat 2019 einen Rekordumsatz von mehr als 208 Millionen EUR verzeichnet. Das am meisten verkaufte Gemüse auf der belgischen Auktion sind Tomaten mit einem Umsatz von 49 Millionen EUR. Lauch und Erdbeeren sind an zweiter und dritter Stelle des Gemüses mit dem höchsten Umsatz, berichtete die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws auf ihrer Webseite....

