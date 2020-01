Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) laden auf der Internationalen Grünen Woche 2020 in Berlin zu einem Doppeljubiläum ein: Am 23. Januar 2020 findet in Halle 27, Raum Beta 6 + 7 zum 20. Mal der Tag des Ökologischen Landbaus statt. Ebenfalls zum 20. Mal werden drei Biobetriebe als...

