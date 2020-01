In einer seiner Blog-Mitteilungen betonte Bill Gates, der Gründer von Microsoft, dass Innovation in dem Landwirtschaftssektor eine wichtige Rolle in dem Kampf gegen die Klimaveränderung spielt. Für Bill Gates drehen sich viele Diskussionen in dem Kampf gegen die Klimaveränderung um Elektrizität und wie sie zu erzeugen ist, aber es geht sehr wenig um Landwirtschaft,...

Den vollständigen Artikel lesen ...