Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1167 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Die Kursbewegung zwischen Euro und Dollar waren aber zunächst gering.Gegenüber dem Franken hat sich der Euro auf 1,0839 Franken abgeschwächt. Am Vorabend kostete die Einheitswährung 1,0856 und damit in etwa ...

