Auslöser der Fluchtbewegung in Dollar und Yen war die Tötung eines ranghohen iranischen Generals durch einen US-Raketenangriff im Irak.Frankfurt - Der Euro ist am Freitag gegenüber dem amerikanischen Dollar deutlich unter Druck geraten, so wie auch viele andere Währungen. Am Markt war von einer typischen Fluchtbewegung in die Reservewährung Dollar die Rede, nachdem sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran deutlich verschärft hatten. Mittags kostete die Gemeinschaftswährung 1,1130 US-Dollar und damit weniger als im...

Den vollständigen Artikel lesen ...