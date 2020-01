In einem Interview erklärt Matthias Miersch, dass es zu viele bürokratischen Hürden beim Photovoltaik-Ausbau in Deutschland gibt. Er will das gesamte Fördersystem auf den Prüfstand stellen.Bisher gibt es die Vorschrift, Photovoltaik im Zuge von Neubauten oder großen Sanierungen von Bestandsgebäuden zu installieren, nur in einigen Städten und Kommunen Deutschlands. Das zuständige Ministerium in Baden-Württemberg prüft die Einführung einer Photovoltaik-Pflicht für das gesamte Bundesland derzeit. Der SPD-Energiepolitiker und Fraktionsvize Matthias Miersch hält eine solche Vorschrift auch für das ...

