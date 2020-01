USD/CAD kämpft um eine nennenswerte Erholung - Rallye der Ölpreise unterstützt den Loonie und begrenzt eine mögliche Aufwärtsbewegung - Risikoaversion begünstigt die Nachfrage nach dem USD und hilft die Verluste begrenzen - Der USD/CAD konsolidiert seine jüngste Abwärtsbewegung in die Nähe des 14-Monatstief und so oszilliert das Paar in einer schmalen ...

