GBP/JPY bleibt die zweite Sitzung in Folge unter starkem Verkaufsdruck - Technische Gegebenheiten favorisieren eine Abwärtsbewegung - Der GBP/JPY steht am Freitag die zweite Sitzung in Folge unter starkem Verkaufsdruck und so fiel er in die Nähe des Mehrwochentief, welches am vergangenen Montag gebildet wurde. Aktuell notiert das Paar im Bereich ...

