Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag, dem ersten Handelstag im neuen Jahr, wenig verändert. Während die meisten anderen Börsen schon am Donnerstag dank der Hoffnung auf ein baldiges Handelsabkommen der USA mit China mit starken Kursgewinnen ins neue Jahr gestartet sind, hat ein Militärschlag der USA im Irak die Hoffnung auf einen positiven Jahresauftakt hierzulande...

