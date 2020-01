XAU/USD startete in das neue Jahr auf dem höchsten Stand seit April 2013 - Die Käufer müssen nun die 1560/1600 $ Widerstandszone überwinden - Gold Monatschart Das Edelmetall befindet sich über den wichtigen SMAs in einem Aufwärtstrend. In den vergangenen vier Monaten fand der Handel in einer bullish Flagge statt und sollte den Bullen ein Ausbruch ...

