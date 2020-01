Die jährliche Inflationsrate wird in Deutschland im Dezember voraussichtlich um 1,5% steigen - Die Gemeinschaftswährung erholt sich nach den deutschen VPI-Zahlen gegenüber dem USD leicht - Die Inflation in Deutschland, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), stieg im Dezember auf 1,5%, nach 1,1% im November, wie die vorläufigen Daten von Destatis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...