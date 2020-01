Der Firma Blacklight SA wird der betrügerische Handel mit Aktien von gering-kapitalisierten Unternehmen ("Microcaps") in den USA vorgeworfen.New York - Die US-Börsenaufsicht SEC klagt ein in Genf ansässiges Finanzunternehmen und seine Gründer vor einem New Yorker Gericht an. Der Firma Blacklight SA wird der betrügerische Handel mit Aktien von gering-kapitalisierten Unternehmen ("Microcaps") in den USA vorgeworfen, wobei die Preise der Titel künstlich aufgebläht worden seien. Die SEC geht gleich in zwei Anklagen gegen...

