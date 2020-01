USA tötet iranischen Top-Kommandanten bei Drohnenangriff. - CBOE Volatilitätsindex steigt am Freitag um fast 20% - Finanztitel erleiden schwere Verluste inmitten der fallenden Renditen von US T-Bonds - Die wichtigsten Indizes der Wall Street starteten am letzten Tag der Woche stark rückläufig, da die Investoren inmitten der eskalierenden Spannungen ...

