Der Steigflug der Aktien hat die SIX Swiss Exchange 2019 beflügelt: Der Handelsumsatz kletterte um 8,5% auf 1,48 Billionen CHF.Zürich - Der Steigflug der Aktien hat die Schweizer Börse SIX 2019 beflügelt: Der Handelsumsatz kletterte um 8,5 Prozent auf 1,48 Billionen Franken. Das Jahr war überdies von einigen Börsengängen geprägt. Die insgesamt sieben Börsengänge hätten ein Transaktionsvolumen von total 3,1 Milliarden Franken erzielt. Das sei das viertgrösste unter den europäischen Börsen, teilte die SIX am Freitag...

