Der Fußball-Bundesligist FC Bayern München verpflichtet den Torwart des FC Schalke 04, Alexander Nübel, zur kommenden Saison 2020/21. Darauf hätten sich der FC Bayern und Nübel in den vergangenen Tagen verständigt, teilte der Verein am Samstagvormittag mit. Der Torhüter komme zum 1. Juli ablösefrei und für fünf Jahre nach München.



Nübel war im August 2015 vom SC Paderborn zum FC Schalke 04 gewechselt. Für die Schalker absolvierte er bisher insgesamt 41 Spiele, davon 35 in der Bundesliga. Zudem bestritt Nübel für den FC Schalke 04 bisher vier Partien im DFB-Pokal und zwei Champions-League-Spiele.