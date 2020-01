Am 15. Dezember hatten wir unseren Abonnenten mitgeteilt, dass wir Aumann ISIN: DE000A2DAM03 zu einem Kurs ab 15,80 Euro und Voltabox ISIN: DE000A2E4LE9 zu einem Kurs ab 6,29 Euro in das RuMaS Muster-Depot aufnehmen. Unsere Meinung zu Aumann und Voltabox hatten wir wie folgt zum Ausdruck gebracht:Aumann: "Beim Maschinen- und Anlagenbauer sehen wir wieder Licht am Ende des Tunnels. Die Papiere legten am Mittwoch kräftig zu. Trader spekulieren darauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...