Die South China Morning Post (SCMP) berichtete über die neuesten Schlagzeilen und zitierte, dass Chinas Handelsdelegation ab dem 13. Januar für vier Tage nach Washington reisen will, um das Phase-1 Abkommen zu unterzeichnen. Die Delegation wird von Chinas Vize-Premier Liu He geleitet. Dies folgt darauf, dass US-Präsident Trump in der Silvesternacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...