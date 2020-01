Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Freitag um 51,8K Kontrakte gestiegen ist. Damit hält der Aufwärtstrend seit dem 24. Dezember unaufhaltsam an. Das Volumen ist gleichzeitig den sechsten Tag in Folge gestiegen. WTI hat 65 $ zum Ziel Die WTI Rallye bleibt zum Beginn der Woche intakt, während ...

