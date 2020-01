Der USD/CAD oszilliert in einer schmalen Range unter 1,30 - Aus technischer Sicht sind die Bären im Vorteil - Der USD/CAD baut seine Seitwärtsbewegung mit der frühen europäischen Sitzung am Montag aus und so bleibt er in einer schmalen Range knapp unter der psychologischen Marke von 1,30. Auf dem Stundenchart entsteht im Zusammenhang mit dem Rangehandel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...