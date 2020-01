Das Bundeswirtschaftsministerium legt ein neues Förderprogramm auf, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu unterstützen, die sich in Standardisierungs- und Normungsgremien engagieren wollen. Dafür können sie bis zu 35.000 Euro erhalten. Standardisierungs- und Normungsgremien sind auch für Unternehmen in Bereich erneuerbarer Energien von großer Bedeutung. Doch kleine und mittlere Unternehmen beteiligen sich aber eher selten an der Gremienarbeit. Das Technologieförderprogramm "WIPANO - Wissens- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...