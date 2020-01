In der Nacht auf Montag stieg der Preis für eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) bis auf rekordhohe 1422,88 Euro.London - Die Eskalation im Nahen Osten sorgt für neue Höchststände beim Goldpreis. In der Nacht auf Montag stieg der Kurs für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 1588,13 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2013. In Euro gerechnet stieg der Preis für das Edelmetall sogar auf ein neues Rekordhoch bei 1422,88 Euro. Bis zum Mittag bröckelte der Goldpreis in Dollar wieder...

