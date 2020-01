Seit Beginn dieses Jahres können Anträge für das Förderprogramm für Stromspeicher in Berlin auch elektronisch über die Internetseite des Programms gestallt werden. Ziel des Programms EnergiespeicherPLUS ist es, den Ausbau der Photovoltaik voranzutreiben. Dabei soll sich der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auch in sonnen- und windarmen Zeiten erhöhen. Aus Mitteln des Energie- und KlimaschutzÂprogramms gibt es daher Zuschüsse für Stromspeicher in Berlin, wenn die Antragsteller gleichzeitig ...

