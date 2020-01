Die Entwicklung neuer Technologien hat auch die Entstehung innovativer Geschäftsmodelle maßgeblich beschleunigt. Noch vor zehn Jahren dachten nur die wenigsten Vorstände oder Geschäftsführungsmitglieder über das Thema "Geschäftsmodell" nach. Umsätze und Erträge wurden seit jeher auf dem mehr oder weniger gleichen Weg erzielt. Die Produkte wurden innovativer, zusätzliche Leistungen entstanden, Vertriebswege wurden ergänzt, neue Märkte in Angriff genommen - aber in der Regel mit immer dem selben Geschäftsmodell als Grundlage. In vielen Bereichen ist dies auch heute noch so.Von Michael MüllerIn immer schnellerer Abfolge lassen sich derzeit veränderte oder sogar gänzlich neue Geschäftsmodelle in nahezu allen Branchen beobachten. Oftmals sind es junge, innovative Start-ups, die nicht nur mit neuen Angeboten, sondern auch mit neuen Methoden, anhand derer Umsätze und Erträge generiert werden, in die bestehenden Märkte drängen und diese so umformen, dass sie völlig neu entstehen, und mit denen die traditionellen Anbieter dann konfrontiert sind. Mit "Fintechs", "lnsuretechs" oder "Legaltechs" sind ganze Gruppen von jungen Technologieunternehmen entstanden, die einzelne Branchen mittlerweile massiv unter Druck setzen: Was im Handel begann, setzt sich nun mit höherer Spezialisierung in Bereichen wie der Finanzindustrie, den Versicherungen oder der Rechtsberatung fort. Ohne ein ...

