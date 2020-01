Mit dem 100-Megawatt-Solarpark in Texas will der neu aufgestellte, deutsche Energiekonzern seine ambitionierten Wachstumsziele im Erneuerbaren-Bereich unterstreichen. Jährlich 1,5 Milliarden Euro netto will RWE nach eigenem Bekunden künftig in diesem Sektor investieren.Auf 270 Hektar verteilt befindet sich der 100 Megawatt-Solarpark "West of the Pecos" im US-Bundesstaat Texas. Das Photovoltaik-Kraftwerk hat nun seinen kommerziellen Betrieb aufgenommen und ist das erste von RWE in Übersee realisierte Projekt, wie es am Montag von dem deutschen Energiekonzern hieß. Nach der weitreichenden Transaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...