60 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland dürfen dienstliche Geräte, wie Notebooks, Tablets und Smartphones privat nutzen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Montag veröffentlicht wurde.



Rund jedes fünfte Unternehmen (21 Prozent) bietet seinen Mitarbeitern demnach kostenloses Essen, während kostenlose Getränkeversorgung (92 Prozent) nahezu die Regel zu sein scheint. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Unternehmen fördert mit Jobtickets die Nutzung des ÖPNV durch seine Mitarbeiter, während 12 Prozent der Arbeitgeber ihren Mitarbeitern einen Dienstwagen bieten. In 71 Prozent der Unternehmen können die Arbeitnehmer sich im Rahmen von Gleitzeit ihre Arbeitszeit einteilen, 46 Prozent der Arbeitgeber setzen darüber hinaus auf eine Vertrauensarbeitszeit. Für die Erhebung befragte Bitkom Research 856 Geschäftsführer und Personalverantwortliche von Unternehmen ab drei Beschäftigten.