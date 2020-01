Angesichts zunehmender Spannungen in Nahost haben sich die US-Börsen am Montag weiter von ihren jüngsten Rekordständen entfernt.New York - Angesichts zunehmender Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich die US-Börsen am Montag weiter von ihren jüngsten Rekordständen entfernt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank in der ersten Handelsstunde um 0,47 Prozent auf 28'500,91 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,24 Prozent auf 3227,17 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 0...

