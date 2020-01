Die Stilllegung und Entsorgung der Anlage kosten die BKW voraussichtlich drei Milliarden Franken; davon sind bislang 80 Prozent gedeckt.Mühleberg - Rund zwei Wochen nach der endgültigen Abschaltung des AKW Mühleberg hat die Betreiberin BKW am Montag die Rückbau- und Entsorgungsarbeiten gestartet. Sie dauern insgesamt 15 Jahre. Der anspruchsvolle Rückbau findet in mehreren Etappen statt - von innen nach aussen, wie die BKW die Stilllegung auf ihrer Webseite beschreibt. Das Risiko einer Kernschmelze bleibt in den ersten...

