Der Aussie-Dollar könnte in naher Zukunft noch zusätzlichen Verkaufsdruck erfahren, so die FX Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Statt auf 0,6960 fiel der AUD am vergangenen Freitag auf ein Tief von 0,6930. Trotz der Erholung vom Tiefststand bleibt das Währungspaar schwach und es ist zu früh, um eine Erholung zu erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...