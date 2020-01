Der frühere Automanager soll laut japanischen Medienberichten in einer Kiste versteckt aus Japan in den Libanon geflohen sein.Tokio - Der frühere Automanager Carlos Ghosn soll laut japanischen Medienberichten in einer Kiste versteckt aus Japan in den Libanon geflohen sein. Dabei hätten ihm zwei Amerikaner geholfen, hiess es am Dienstag unter Berufung auf Ermittlerkreise. Dies habe unter anderem die Analyse von Aufnahmen mehrerer Sicherheitskameras ergeben. Der ehemalige Vorstandschef des französisch-japanischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...