Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses rücken.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag gegenüber dem US-Dollar leicht gesunken. Die Gemeinschaftswährung wird am Morgen bei 1,1185 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend noch an der Marke von 1,12 Dollar gestanden hatte. Zum Franken bewegt sich der Euro bei Kursen von zuletzt 1,0841 Franken in etwa auf dem Niveau vom Vortag. Der US-Dollar nähert sich bei 0,9693 Franken der 0...

