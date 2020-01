Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Montag um 811 Kontrakte gefallen ist. Das Volumen fiel nach zwei Tagen des Anstiegs um 41,7K Kontrakte. USD/JPY Widerstand am 200-Tage-SMA Der USD/JPY ist am Montag gestiegen, während die Spannungen rund um den Nahen Osten nachließ. Der Verkaufsdruck gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...