In Kürze sollen die 50 Megawatt Photovoltaik-Leistung ans Netz gebracht werden. Statkraft nimmt den dort erzeugten Solarstrom für zwölf Jahre ab. Der Versicherungskonzern Talanx kaufte das Kraftwerke, dass die Erweiterung des ersten Solarparks mit 174 Megawatt Leistung ist, den Baywa re ohne Förderung installierte.Noch baut Baywa re die Erweiterung von 50 Megawatt zur ersten förderfreien Photovoltaik-Anlage "Don Rodrigo" in Spanien. In Kürze soll der Netzanschluss für den Solarpark erfolgen, der ebenfalls ohne Förderung entsteht. Bereits am Dienstag konnte Baywa re den Verkauf der Anlage vermelden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...