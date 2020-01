Bei dem Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs in der Nähe der iranischen Hauptstadt Teheran sind am Mittwoch offenbar auch drei Deutsche ums Leben gekommen. Das teilte der ukrainische Außenminister Wadym Prystajko über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Demnach kamen 82 Opfer aus dem Iran, 63 aus Kanada, elf aus der Ukraine, zehn aus Schweden, vier aus Afghanistan, drei aus Deutschland sowie drei aus Großbritannien. Insgesamt waren 176 Personen an Bord - Überlebende gab es nicht. Der Absturz der Boeing 737 hatte sich gegen 05:00 Uhr Ortszeit (02:30 Uhr deutscher Zeit) nahe der Stadt Parand in der Provinz Teheran kurz nach dem Start vom Teheraner Imam-Chomeini-Flughafen ereignet. Die Maschine war auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt Kiew.



Die Behörden gehen von einem technischen Defekt als Ursache des Unglücks aus.