- BARCLAYS CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 235 (200) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS ROTORK TO 'UNDERPERFORM' ('BUY') - BOFA CUTS SPECTRIS TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - BOFA CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'NEUTRAL' ('BUY') - BOFA RAISES SMITHS GROUP TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - CREDIT SUISSE RAISES JD SPORTS PRICE TARGET TO 881 (786) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS SPIRENT TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 175 (195) PENCE - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4625 (4400) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS ELEMENTIS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 190 (180) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS ASTON MARTIN TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 300 (400) PENCE - PANMURE CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 199 (288) PENCE - 'SELL' - RBC CUTS GENEL ENERGY TO UNDERPERFORM (SECTOR PERFORM) - TARGET 160 (250) PENCE - RBC RAISES IMPERIAL BRANDS TO 'SECTOR PERFORM' (UP) - TARGET 1800 (1600) PENCE - STIFEL RAISES PREMIER OIL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 150 PENCE - UBS CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2150 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 700 (640) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 775 (725) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2850 (2750) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GLENCORE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 270 (250) PENCE - UBS RAISES HAYS PRICE TARGET TO 180 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1450 (1350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5700 (5300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 515 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 185 (160) PENCE - 'BUY'



