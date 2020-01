In Bayern ist kurz nach Weihnachten auf eine Photovoltaik-Freiflächenanlage geschossen worden. Der Sachschaden wird mit 20.000 Euro beziffert.Vom Diebstahl von Solarmodulen und Wechselrichtern hat man in der Vergangenheit immer wieder gehört. Nun meldete die Polizeiinspektion Moosburg in Bayern, dass eine Photovoltaik-Freiflächenanlage auf einem landwirtschaftlichen Anwesen beschossen worden sei. Die Tat soll sich zwischen dem 27. und 28. Dezember ereignet haben. Insgesamt sind dabei rund 40 Solarmodule der Photovoltaik-Anlage beschädigt worden und weisen Einschusslöcher auf. Der Betreiber bezifferte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...