Der Vergeltungsschlag des Iran gegen US-Militärbasen im Irak sorgt zwar weltweit für eine wieder erhöhte Nervosität, angesichts dessen sind die Abschläge an der hiesigen Börse aber eher moderat.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochvormittag klar im Minus. Der Vergeltungsschlag des Iran gegen US-Militärbasen im Irak sorgt zwar weltweit für eine wieder erhöhte Nervosität, angesichts dessen sind die Abschläge an der hiesigen Börse aber eher moderat. Der Grossteil davon geht zudem auf das Konto der ansonsten in turbulenten Börsenphasen vergleichsweise stabilen...

