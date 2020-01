Der EUR/USD befindet sich in einer Abwärtsbewegung unter dem 200-Tage-SMA - Unter dem 55-Tage-SMA von 1,1093 werden die Verkaufsaussichten zunehmen - Der EUR/USD befindet sich bereits den zweiten Tag in Folge in der Defensive. Die Verluste werden mit dem Rückgang unter den 200-Tage-SMA von 1,1140 ausgebaut. Die Aufwärtsbewegung die Anfang Dezember ...

