Der Edelmetallproduzent Hecla Mining (NYSE HL / WKN84693) hat im vergangenen Jahr 272.873 Unzen Gold gefördert, was einen Anstieg von 4% gegenüber 2018 sowie den höchsten Wert in der Geschichte des Unternehmens darstellt. Die Gesellschaft aus Idaho produzierte 2019 zudem 12,6 Mio. Unzen Silber und damit 22% mehr als im Vorjahr. Der Anstieg sei vor allem auf die Greens Creek-Mine in Alaska zurückzuführen, hieß es. Diese, ...

