Das örtliche Wasserversorgungswerk am Fluss Song Duong in Vietnam erhält einen größeren Teil seines Stroms künftig von der eigenen Photovoltaik-Anlage. Diese wird von zwei deutschen Unternehmen mit einer Leistung von 2,7 MW gebaut. Zwei sächsische Firmen kooperieren dafür in Vietnam: Der Dresdner Photovoltaik-Hersteller Solarwatt liefert 8.424 Module für das solare Großprojekt vor den Toren der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Als Investor und Betreiber der Anlage fungiert die Leipziger Aone Deutschland ...

